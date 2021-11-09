«Ситуация тяжелая. И люди опытные и разумные на разных постах остались. Они опасаются быть в этой колее, которая ведет в пропасть. И они пытаются сейчас дистанцироваться от полного принятия того, чего захочется нашему президенту, [секретарю СНБО Алексею] Данилову и [главе Офиса президента] Андрею Ермаку. Они понимают, что дело идет к тому, что продлить пребывание в должности президента Зеленскому не удастся, а это значит, что за свои действия и за оставшиеся два года придется отвечать. Поэтому они ведут себя более осторожно. Таких героев, которые идут на амбразуру, я не очень ожидаю», — заявил Погребинский.
На прошлой неделе несколько украинских аналитических центров обнародовали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился. Кроме того, Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.
При этом рейтинг уволенного командой президента экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова стремительно растет, он уже успел обогнать экс-премьер-министра страны, а ныне лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.