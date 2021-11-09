Никто из команды президента Украины Владимира Зеленского не лезет на амбразуру, поскольку все понимают, что второй срок ему уже не грозит. Об этом на днях в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политолог Михаил Погребинский

«Ситуация тяжелая. И люди опытные и разумные на разных постах остались. Они опасаются быть в этой колее, которая ведет в пропасть. И они пытаются сейчас дистанцироваться от полного принятия того, чего захочется нашему президенту, [секретарю СНБО Алексею] Данилову и [главе Офиса президента] Андрею Ермаку. Они понимают, что дело идет к тому, что продлить пребывание в должности президента Зеленскому не удастся, а это значит, что за свои действия и за оставшиеся два года придется отвечать. Поэтому они ведут себя более осторожно. Таких героев, которые идут на амбразуру, я не очень ожидаю», — заявил Погребинский.

Астролог ответил, хватит ли Украине газа на зиму © Украина.ру/Стрингер Владимира Зеленского снизился. Кроме того, Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.

При этом рейтинг уволенного командой президента экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова стремительно растет, он уже успел обогнать экс-премьер-министра страны, а ныне лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.