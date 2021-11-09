Самый богатый человек на Украине по версии Forbes Ринат Ахметов больше не выделяет эфирное время своих телеканалов для похвалы президента Украины Владимира Зеленского, а приглашает его оппонентов, что явно свидетельствует об ослаблении поддержки. Об этом на днях в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политолог Михаил Погребинский

«И если раньше на каналах Ахметова все время "облизывали" президента Зеленского и никакого жесткого выступления там, как правило, не было, только за редчайшим исключением. То сейчас туда приходит Дмитрий Разумков, который определенно занимает "антизеленскую" позицию…. Есть намеки на то, что эта атмосфера любви и дружбы между Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским, она, если не закончилась, то находится на пороге этого. Иначе мы бы не видели на его каналах такой критики действующего президента», — заявил Погребинский.

Погребинский объяснил, что на самом деле представляет собой Дмитрий Разумков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее эксперт выразил мнение, что никто из команды Зеленского не лезет на амбразуру, поскольку все понимают, что его второго срока уже не будет.

На прошлой неделе несколько украинских аналитических центров обнародовали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился. Кроме того, Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.

При этом рейтинг уволенного командой президента экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова стремительно взлетел. Он даже обогнал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.