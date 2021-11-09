Президент Украины Владимир Зеленский бьет рекорды по антирейтингам. Политолог и общественный деятель Александр Лазарев считает, что это связано не с чередой политических скандалов, а с ухудшающейся социально-экономической обстановкой в стране. О политических чертах следующего президента Украины он рассказал в интервью Украина.ру

Главное в повестке электората Украины — положение в экономике, убежден эксперт. И это положение со временем будет только ухудшаться: идет падение промышленного производства, а с учетом роста цен на газ и увеличения тарифов для предприятий это означает, что и рабочие места будут потеряны, и цены на продукты питания вырастут. В ноябре на Украине цены на продукты вырастут еще больше © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Невозможно объяснить населению, почему хлеб стоит на 40% больше, и почему они в этом не виноваты, заявил Лазарев. Именно на этой волне к власти придет сменщик Зеленского, считает собеседник издания.

«Это будет политик левоцентристского толка. Его основной нишей будет социальная справедливость. Будет отход от идеологической конъюнктуры и отход от лозунгов о НАТО или ОДКБ, обращать внимание будут на конкретные обещания по улучшению жизни в стране…Люди постепенно разочаровываются в прежних обещаниях и лозунгах, они будут смотреть на реальные поступки», — сказал Лазарев.

Эксперт напомнил, что за последние 7 лет на Украине уровень покупательной способности обрушился в четыре раза.

Полностью интервью можно прочитать здесь.