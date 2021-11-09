Миграционные настроения имеют и символическое, и естественное экономическое и социальное значение, подчеркнул эксперт. В ряде причин, способствующих оттоку населения с Украины Копатько называет «безвиз» с Евросоюзом.
«Ну и в связи с этим усилились миграционные настроения, все больше, прежде всего, молодых людей стали уезжать за границу, в доковидный период. Изменилось соотношение… Миграция в такую страну, как Польша — от нескольких сот тысяч, до миллиона девятисот тысяч — это, по данным польских источников, столько в предковидный год людей [с Украины] проживали в Польше», — сказал Копатько.
Во время пандемии коронавируса на Украине возникло эмиграционное затишье. Но сейчас социологи вновь обращают внимание граждан и руководства Украины на то, что народ опять готов уезжать из страны и забирать с собой семьи, заключил эксперт.
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