По данным опроса социологической компании RNB Group, если будет такая возможность, 40 процентов граждан Украины уедут из страны навсегда. О причинах такого тренда рассказал в интервью Украина.ру известный социолог Евгений Копатько

Миграционные настроения имеют и символическое, и естественное экономическое и социальное значение, подчеркнул эксперт. В ряде причин, способствующих оттоку населения с Украины Копатько называет «безвиз» с Евросоюзом. Социолог рассказал об «успехах» дерусификации на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Ну и в связи с этим усилились миграционные настроения, все больше, прежде всего, молодых людей стали уезжать за границу, в доковидный период. Изменилось соотношение… Миграция в такую страну, как Польша — от нескольких сот тысяч, до миллиона девятисот тысяч — это, по данным польских источников, столько в предковидный год людей [с Украины] проживали в Польше», — сказал Копатько.

Во время пандемии коронавируса на Украине возникло эмиграционное затишье. Но сейчас социологи вновь обращают внимание граждан и руководства Украины на то, что народ опять готов уезжать из страны и забирать с собой семьи, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.