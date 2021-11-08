89 украинских парламентариев направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили обращение, в котором выражают беспокойство судьбой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщило 8 ноября украинское интернет-издание «ГОРДОН» со ссылкой на авторов

В обращении, подписанном депутатами от фракций «Слуга народа», «Голос» и «Батькивщина», утверждается, что жизнь Саакашвили оказалась под угрозой в результате объявленной им голодовки. Парламентарии призывают срочно госпитализировать экс-президента Грузии в частную больницу.

«Призываем Вас.. обеспечить Михаилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты; как можно скорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину», — говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, 8 ноября Саакашвили был вывезен из тюрьмы в Рустави на бронированном автомобиле, посажен в вертолёт и увезён в неизвестном направлении. Саакашвили увезли из тюрьмы на вертолете © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Позже было объявлено, что экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области был переведён в тюремную больницу.