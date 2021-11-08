Минск не будет в ноябре экспортировать электричество на Украину, сообщило интернет-издание «Экономическая правда» 8 ноября

В распоряжении «ЭП» оказалось письмо от белорусской компании «Белэнерго», отправленное 8 ноября ряду участников украинского энергетического рынка, в частности — госкомпании «Энергоатом», выигравшей тендер на доступ к энергосети для закупок электроэнергии в Белоруссии.

В документе указано, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины осуществляться не будут

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, имеющий тесные связи с белорусским президентом, за которые его исключили из фракции «Слуга народа», рассказал «ЭП», что данное решение белорусских властей вызвано отсутствием экономической выгоды.

«Средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети», — приводит издание слова политика.

И хочется, и колется, и гонор не велит. Будет ли Украина закупать электроэнергию у Белоруссии? © коллаж Украина.Ру

Дефицит электроэнергии на Украине вызван системными просчетами правительства страны, рассказал ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру.

В частности, он рассказал, что летом Кабмин ограничил стоимость электроэнергии тепловой генерации, что на фоне высоких цен на уголь сделало работу большинства теплоэлетростанций (ТЭС) нерентабельной.

Вследствие этого ТЭС не смогли накопить средства на закупку угля для прохождения отопительного сезона: сейчас запасы вчетверо ниже запланированных, и они только уменьшаются, так как в мире наблюдается дефицит угля.

По словам Марунича, без закупок электроэнергии в Белоруссии и России Украину ждут не только веерные отключения, но и масштабные аварии на энергосетях.