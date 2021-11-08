Директор Горийского военного госпиталя Малхаз Урткмелидзе не владеет информацией о том, что к ним в клинику перевозят экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает агентство РИА Новости

Ранее в СМИ сообщили, что Саакашвили вывезли из Руставской тюрьмы, посадили в вертолет и увезли в Горийский госпиталь.

«Возможность такая есть, но информации о том, что пациента могут привезти сюда, у меня нет. Мы всегда готовы принять любого пациента, в том числе Саакашвили, если такое будет решено. Возможно, что вертолет сядет, но точной информации у нас нет. Мы в полной готовности», — заявил Урткмелидзе.

Рассчитанный ва-банк. Саакашвили взорвал-таки Грузию © коллаж Украина.Ру Бека Басилая сообщил журналистам, что ничего не знает по поводу госпитализации его подзащитного.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников, членов партии «Единое национальное движение», после местных выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

В Грузии Саакашвили задержали. По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, его здоровье, по словам медиков, стремительно ухудшается, он нуждается в госпитализации.