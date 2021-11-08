«Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», — сообщили в посольстве.
Очередная партия военной помощи из Вашингтона прибыла на Украину 23 октября.
Военную помощь Украине президент страны Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего визита в Соединенные Штаты.
Байден, в свою очередь, пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более $500 млн.