Гражданин США Эван Ньюман, принимавший участие в протестах в Вашингтоне в январе 2021 года, пожаловался на преследования Службы безопасности Украины (СБУ) и обратился к властям Белоруссии с просьбой о политическом убежище. Об этом 8 ноября сообщил государственный телеканал «Беларусь 1»

«Крупнейшая попытка силового вторжения»: Польша срочно стягивает армию к границе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Эвана Ньюмана, он был одним из участников протестов 6 января в Вашингтоне после выборов президента США. Тогда часть сторонников Трампа устроили митинг против итогов подсчета голосов и проникли в Капитолий.

Ньюман рассказал, что после январских событий его обвиняют по шести делам, а ФБР США включило его в список самых разыскиваемых преступников. Он заявил, что не считает себя виновным в том, что ему инкриминируют.

После этого ему пришлось уехать в Европу, чтобы выиграть время, пока адвокат разбирается с его делом. Из США он улетел в Италию, далее отправился в Германию, Польшу, а затем на Украину, где прожил четыре месяца.

В итоге, по данным телеканала, в августе Ньюман перешел границу с Белоруссией, где его задержали пограничники.

«Я не решался попросить убежища, пока СБУ не начало преследовать меня на Украине. Это политическое преследование, а не расследование уголовного преступления», — заявил Ньюман.

Власти Белоруссии пока не прокомментировали ситуацию с Ньюманом. В департаменте по гражданству и миграции МВД Белоруссии сообщили, что в 2021 году три гражданина США обратились с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Белоруссии.

В ведомстве рассматривают их заявления, однако в чем были причины и кто конкретно обратился с такой просьбой, не уточняется.