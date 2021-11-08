Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави и посадили в вертолет. По словам матери политика Гиули Аласании, вертолет полетел в неизвестном направлении. Её цитирует RT 8 ноября

«Они (руководство тюрьмы — ред.) проигнорировали всё, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали… Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолёт, но куда забрали, не знаю, посмотрим», — рассказала она.

Sputnik Грузия, со ссылкой на местные СМИ, сообщает, что политика на вертолете переправили в госпиталь города Гори.

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Елизавета Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести его в частную клинику — состояние экс-президента оценивается как критическое. На госпитализации настаивал его личный врач и адвокаты.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников, членов партии «Единое национальное движение», после местных выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

В Грузии Саакашвили задержали. По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, его здоровье, по словам медиков, стремительно ухудшается.