По мнению Волкова, позиция Ротару относительно российского статуса Крыма может стать основанием для лишения ее статуса почетного гражданина.
Исполнительница занимает проукраинскую позицию, считая, что полуостров силовым путем захватила РФ, при этом результаты референдума исполнительница не признает.
Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
Буквально за несколько часов до высказывания Волкова сестра Ротару Аурика ответила на вопрос журналистов, бывает ли певица в Крыму. Женщина опровергла эту информацию, заявив, что артистка живет под Киевом в районе Конча-Заспе.
Кстати, не так давно министр культуры республики Арина Новосельская приглашала «хуторянку» в свой регион, уточнив, что двери Крыма для нее «всегда открыты».