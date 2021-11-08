Представитель партии ЛДПР в республике Крым Николай Волков призвал лишить украинскую певицу Софию Ротару звания почетного гражданина полуострова. Его слова 8 ноября привел Telegram-канал «ЧКХ»

«Нас не догонят»: Пугачева и Ротару воскресили «Тату» © Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"

Исполнительница занимает проукраинскую позицию, считая, что полуостров силовым путем захватила РФ, при этом результаты референдума исполнительница не признает.

Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

Буквально за несколько часов до высказывания Волкова сестра Ротару Аурика ответила на вопрос журналистов, бывает ли певица в Крыму. Женщина опровергла эту информацию, заявив, что артистка живет под Киевом в районе Конча-Заспе.

Кстати, не так давно министр культуры республики Арина Новосельская приглашала «хуторянку» в свой регион, уточнив, что двери Крыма для нее «всегда открыты».