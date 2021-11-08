Украинская певица Анастасия Приходько 8 ноября рассказала подписчикам в Instagram о причинах своего ухода из политики, куда она с головой окунулась в ноябре 2018 года

Повышение тарифов: украинцы попали в «Игру в кальмара» © Telegram-канал «Цибуля»

«Никто даже подумать не мог, что курить сигареты я бросила именно по этой причине! В один из самых психологически-сложных периодов в моей жизни — во время политической деятельности. На мое глубочайшее убеждение — политик должен подавать пример. Я старалась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне бы хотелось забыть это как страшный сон, потому, что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей», — заявила вокалистка.

Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».