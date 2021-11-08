Украинский боксер, обладатель титулов чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик прогулялся по одному из киевских супермаркетов, но так и не был опознан болельщиками. Соответствующее видео сам спортсмен разместил в на днях в сториз Instagram

За покупку боксер заплатил в кассе самообслуживания, завершив поход по торговым залам фразой: «Операция успешна».

Подписчики боксера отметили, что внешний вид спортсмена, даже скрытого под маской, очень напоминал образ британского боксера Энтони Джошуа, выходящего на ринг.

Чемпионом мира в супертяжелом весе Усик стал в ночь на 26 сентября, когда одержал уверенную победу над британцем Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.

По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в апреле будущего года.