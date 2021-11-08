Усик зашел в магазин за холодным чаем в обычной одежде, а вот лицо замаскировал довольно экстравагантным способом — с помощью шлема, похожего на экипировку космонавта будущего.
За покупку боксер заплатил в кассе самообслуживания, завершив поход по торговым залам фразой: «Операция успешна».
Подписчики боксера отметили, что внешний вид спортсмена, даже скрытого под маской, очень напоминал образ британского боксера Энтони Джошуа, выходящего на ринг.
Чемпионом мира в супертяжелом весе Усик стал в ночь на 26 сентября, когда одержал уверенную победу над британцем Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.
По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в апреле будущего года.