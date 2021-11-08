Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 11 ноября встречу «нормандской четверки», как это предлагали сделать ФРГ и Франция, провести невозможно. Об этом 8 ноября сообщило агентство РИА Новости

По словам Лаврова, 29 октября Россия направила партнерам по «нормандскому формату» свой проект возможного итогового заявления встречи глав МИД. На полях саммита G20 в Риме 30 октября прошла встреча с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, который предложил коллегам встретиться в Париже 11 ноября.

«Я ему сказал — во-первых, мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения — именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности — давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь Зеленского: продолжение работы «Нормандского формата» под большим вопросом © Сергей Никифоров/Инстаграм

«Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения по существу. Во-вторых, даже если бы договоренности созрели, и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь (в Москве) очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран… На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли как не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно», — отметил Лавров.

Пока что, добавил он, никаких новых дат проведения встречи в «нормандском формате» не обсуждается. Ранее Лавров отмечал, что власти Украины прямо заявляют о том, что не собираются выполнять достигнутые на предыдущих встречах договоренности.

В последний раз главы государств-участников «нормандского формата» встречались в Париже в декабре 2019 года. Следующие переговоры не состоялись по причине пандемии коронавируса.