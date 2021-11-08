Актер, ведущий и любитель эпатажа Станислав Садальский 7 ноября рассказал трагической о судьбе своей коллеги, актрисы и звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко, а также анонсировал совместный проект с ней

«Нас не догонят»: Пугачева и Ротару воскресили «Тату» © Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"

«Хорошая она, только несчастливая. Говорит, меня всю жизнь все били. И в детстве, и потом. Отчим спрашивал — почему ты сдачи не дашь? А она говорит — я могла! Я ведь очень крупная. И спортсменка! Но боялась, что так ударю, что убью. И сяду!» — процитировал Кравченко Садальский.

Не так давно в интервью исполнительница Валюхи Будько сетовала, что после «Сватов» ее никуда не берут сниматься, и она фактически стала заложницей этой роли. Упаднические настроения, признался актер, присутствуют у его коллеги и на театральной сцене.

«Сегодня после репетиции она (Кравченко — ред.) мне говорит: это последний в моей жизни с тобой спектакль "Гвоздь сезона". Таня… Танечка мы, как мне кажется (плача про себя), оба еще… молодые и красивые! И мега любимые народом! Одно знаю, будем играть на разрыв аорты», — написал Садальский.

Премьера постановки «Гвоздь сезона» запланирована на январь 2022 года.