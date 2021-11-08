У певца Филиппа Киркорова на днях случился конфуз в Объединенных Арабских Эмиратах: у исполнителя отказал голос. Сам артист связал произошедшее с почти двухлетним вокальным перерывом в пандемию, с чем не согласился врач-отоларинголог Александр Горовой. Он раскрыл возможные причины проблемы поп-короля 8 ноября в беседе с Blitz+

«Думаю, что из-за голосовой нагрузки — это первое. Может, много разговаривал или пел перед этим. У певцов это имеет место быть периодически — это же их рабочий орган», — сказал Горовой.

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Наконец, последней причиной потери голоса, заявил Горовой, могла стать острая или очень горячая пища. Судя по последним интервью, которые давала экс-домработница Киркорова Людмила Дороднова, исполнитель очень любит покушать «погорячее».