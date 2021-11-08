«Думаю, что из-за голосовой нагрузки — это первое. Может, много разговаривал или пел перед этим. У певцов это имеет место быть периодически — это же их рабочий орган», — сказал Горовой.
Также, по мнению медика, второй причиной могло стать воспалительное заболевание. Тем более, что артисты много времени проводят в разъездах, а значит часто становятся заложниками резких смен климата и температур, а также вынуждены по много часов дышать сухим воздухом в самолетах и поездах.
Наконец, последней причиной потери голоса, заявил Горовой, могла стать острая или очень горячая пища. Судя по последним интервью, которые давала экс-домработница Киркорова Людмила Дороднова, исполнитель очень любит покушать «погорячее».