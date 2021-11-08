Музыкальный продюсер, автор песен и композитор Николай Журавлев сообщил 7 ноября в Instagram, что в Киеве на него напали неизвестные и сильно избили

Танцор Дорофеевой, избитый сотрудником Управления госохраны, впервые прокомментировал случившееся © Открытые источники

«Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное. У меня перелом черепа, перелом носа, швы на бороде, и я плохо вижу одним глазом», — написал Журавлев.

Он обратился за помощью на операцию и восстановление.

Николай Журавлев известен как автор музыки и слов треков звезд с Украины и из России. Он сотрудничает с группами KAZKA, Dilemma, Nikita, КУРГАН feat Agregat, российскими певицами Ханной, Ольгой Бузовой и Клавой Кокой.

В частности, для Бузовой Журавлев создал несколько хитов совместно с украинским композитором и автором текстов Пашей Климатом (Павел Кирбаба). Гонорары за песню, по оценкам Климата, составляли несколько тысяч долларов.