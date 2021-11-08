Украинская телеведущая Леся Никитюк посвятила гневный пост киевскому ресторану под названием «Шампанела», где ей подали тыквенный суп с начинкой из стекла. Об этом артистка написала в сториз Instagram 8 ноября

«Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, которое находится у меня буквально тут, через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, иначе я приду и наведу», — возмутилась Никитюк.

По иронии судьбы, буквально через пару минут после гневного поста ведущей на страничке ресторана «Шампанела» в Instagram появилась реклама того самого крем-супа из тыквы.

Пока администрация ресторана комментариев по поводу произошедшего не дала.

«Нас не догонят»: Пугачева и Ротару воскресили «Тату» © Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета" Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».