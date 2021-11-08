«Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, которое находится у меня буквально тут, через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, иначе я приду и наведу», — возмутилась Никитюк.
По иронии судьбы, буквально через пару минут после гневного поста ведущей на страничке ресторана «Шампанела» в Instagram появилась реклама того самого крем-супа из тыквы.
Пока администрация ресторана комментариев по поводу произошедшего не дала.
Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».
Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».