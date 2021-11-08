По словам Бортника, своей открытой критикой в адрес президента Владимира Зеленского Аваков дал знак политическим элитам, что главу государства «бояться уже не стоит». Он считает, что Зеленский свой рубикон уже перешел.
«Кроме того, Аваков сделал приглашение будущим возможным партнерам по общему оппозиционному большому мега-проекту — это Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко… Это те люди, с которым привык работать Аваков, кроме Разумкова, который является новой фигурой. Это те люди, с которыми у Авакова есть системные связи», — заявил Бортник.
Также он отметил, что Аваков может собрать поддержку западных партнеров и финансовую поддержку украинских финансовых бизнес-элит.
На прошлой неделе после длительного медийного «затишья» Аваков дал первое интервью после отставки. Он подверг жесткой критике работу команды Зеленского и президента лично, и дал понять, что «возвращается в большую политику».