Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригласил к сотрудничеству тех людей, с которыми можно собрать поддержку бизнес-элит и Запада и тех политиков, с кем ему «удобно» работать. Такое мнение выразил на днях политический эксперт Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ»

По словам Бортника, своей открытой критикой в адрес президента Владимира Зеленского Аваков дал знак политическим элитам, что главу государства «бояться уже не стоит». Он считает, что Зеленский свой рубикон уже перешел. Возвращение Авакова. Угрожает ли экс-глава МВД Владимиру Зеленскому © avakov.com

«Кроме того, Аваков сделал приглашение будущим возможным партнерам по общему оппозиционному большому мега-проекту — это Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко… Это те люди, с которым привык работать Аваков, кроме Разумкова, который является новой фигурой. Это те люди, с которыми у Авакова есть системные связи», — заявил Бортник.

Также он отметил, что Аваков может собрать поддержку западных партнеров и финансовую поддержку украинских финансовых бизнес-элит.

На прошлой неделе после длительного медийного «затишья» Аваков дал первое интервью после отставки. Он подверг жесткой критике работу команды Зеленского и президента лично, и дал понять, что «возвращается в большую политику».