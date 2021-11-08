Мать американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Мэй посетила Киев, где прочла лекцию про успех. Об этом 8 ноября сообщили Vesti.ua

«Для создания эффекта»: история с поседевшим Зеленским получила продолжение © president.gov.ua Мэй Маск на Украину оплатила местная бизнес-вумен Алена Шевцова, такое желание у предпринимательницы возникло после того, как она прочла книгу матери миллиардера «Женщина, у которой есть план…».

Прошло мероприятие в одном из столичных отелей, его организацию взяла на себя другая украинка Ирина Заграничная, она занимается подготовкой свадеб для украинских депутатов и состоятельных предпринимателей.

Сейчас Мэй Маск 73 года. Она не только автор нескольких книг об успехе, но и модель. Женщина — желанный гость на мотивационных тренингах, где она пропагандирует идеи успеха и толерантное отношение к возрасту.

В Киеве Мэй появилась в платье-вышиванке украинского дизайнера Юлии Магдич, а предпринимательница Шевцова намекнула на то, что мечтает привезти в Киев и самого Илона Маска.