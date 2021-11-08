Турецкая фолк-рок группа

«Йорум» — турецкая фолк-рок группа из Стамбула, основанная в 1985 году.

Турецкая музыка против американской гегемонии © скриншот с видео Grup Yorum TV

Выступала в более чем 20 странах мира. Исполняет политические, сатирические и лирические песни на турецком языке и языках национальных меньшинств Турции.

Активно выступает против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Своим главным врагом члены группы считают американский империализм.

Исполнители «Йорум» выступали на территории Донбасса в 2015 году.