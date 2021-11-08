«Йорум» — турецкая фолк-рок группа из Стамбула, основанная в 1985 году.
Коллектив «Йорум» насчитывает несколько десятков исполнителей, которые могут одновременно выступать с концертами в разных городах, поэтому это скорее бренд, чем устойчивая группа.
Выступала в более чем 20 странах мира. Исполняет политические, сатирические и лирические песни на турецком языке и языках национальных меньшинств Турции.
Активно выступает против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Своим главным врагом члены группы считают американский империализм.
Исполнители «Йорум» выступали на территории Донбасса в 2015 году.