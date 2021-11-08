Западные партнеры Украины призвали руководство Рады принять закон о реформировании Службы безопасности страны, что, по их мнению, является важным на пути к ЕС и НАТО. Статью 8 ноября обнародовало издание «Европейская правда»

«Мы, представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, решительно поддерживаем законопроект №3196-д, внесенный на рассмотрение парламента. Если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практикой», — говорится в статье.

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В частности, документ подписали глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас, и.о. главы офиса связей НАТО Винета Кляйне, поверенная в делах посольства США в Украине Кристина Квин, глава Консультативной миссии ЕС на Украине Антти Хартикайнен, руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США на Украине и глава Консультативной миссии ЕС.