«Мы, представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, решительно поддерживаем законопроект №3196-д, внесенный на рассмотрение парламента. Если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практикой», — говорится в статье.
Послы называют стратегически важным для Украины лишение СБУ полномочий досудебного расследования, сокращение штата спецслужбы, демилитаризацию, а также устранение от участия в расследованиях экономических преступлений и усиление механизмов надзора за ней.
В частности, документ подписали глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас, и.о. главы офиса связей НАТО Винета Кляйне, поверенная в делах посольства США в Украине Кристина Квин, глава Консультативной миссии ЕС на Украине Антти Хартикайнен, руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США на Украине и глава Консультативной миссии ЕС.