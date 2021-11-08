Межфракционное объединение экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика» не имеет юридических обоснований для того, чтобы превратиться во фракцию. Такое мнение 8 ноября выразил политический обозреватель Александр Радчук в эфире телеканала «Украина 24»

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По его словам, межфракционное объединение и партия — это два разных процесса, которые не пересекаются. Юридически «нет моментов, как сделать из межфракционного объединения фракцию», заявил эксперт.

В понедельник Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, в список межфракционной группы войдут депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.