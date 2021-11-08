«Цель — отдельное позиционирование, его решение и решение других людей, которые вошли в это объединение, они преследуют другие цели и хотят показать, что отличаются от того, что было в их фракциях. Они хотят подчеркнуть свой отдельный курс, идеологические цели, которые они преследуют», — заявил Радчук.
По его словам, межфракционное объединение и партия — это два разных процесса, которые не пересекаются. Юридически «нет моментов, как сделать из межфракционного объединения фракцию», заявил эксперт.
В понедельник Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, в список межфракционной группы войдут депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.