Власти Польши и Литвы отдали приказ отправить военных к границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов, передает 8 ноября РИА Новости

«Бросили в колючую проволоку». Как мигрантов гонят из Польши © REUTERS, Kacper Pempel

На днях Минобороны Польши показало видео, как мигранты закидали польских солдат и офицеров камнями и палками.

«Очень тревожная информация с границы. В Белоруссии, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу. В группе большинство — молодые мужчины. Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — заявил министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын.

Острая ситуация сложилась на погранпереходе «Кузница».

Польша в ответ на попытку штурма границы беженцами стягивает к белорусской границе пограничников, полицейских и солдат.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией. Власти обсудят введение в приграничном регионе режима ЧС.

В мае 2021 года на границе Белоруссии с Литвой и Польшей разразился миграционный кризис. Группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали массово нарушать границу Польши и Литвы со стороны Белоруссии.

Варшава и Вильнюс обвиняют в ситуации с мигрантами Минск. В странах стали возводить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией.