Следующим шагом после декоммунизации Украины должна стать ее «деколонизация», считает депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом он заявил в комментарии OBOZREVATEL, опубликованном в понедельник, 8 ноября

По его словам, решение о переименовании ряда населенных пунктов может быть принято парламентом в кратчайшие сроки.

«Наличие русифицированных названий на карте Украины является признаком российской имперской политики. Нам давно следовало избавиться от таких следов российского имперского владычества на нашей территории», — сказал Вятрович.

Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински?

Смена названий, отметил Вятрович, произойдет после того, как большинством голосов будут поддержаны изменения в закон «О географических названиях». По его оценкам, произойти это может в ближайшее время.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунизма и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.