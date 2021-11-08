По его словам, решение о переименовании ряда населенных пунктов может быть принято парламентом в кратчайшие сроки.
«Наличие русифицированных названий на карте Украины является признаком российской имперской политики. Нам давно следовало избавиться от таких следов российского имперского владычества на нашей территории», — сказал Вятрович.
По его словам, речь идет о следующем шаге декоммунизации — «деколонизации», то есть уничтожение «наслоения» времен Российской империи.
Смена названий, отметил Вятрович, произойдет после того, как большинством голосов будут поддержаны изменения в закон «О географических названиях». По его оценкам, произойти это может в ближайшее время.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунизма и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.