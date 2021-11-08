Украинского футболиста, полузащитника киевского «Динамо» и сборной страны Николая Шапаренко обвинили в расизме. Об этом 8 ноября сообщило издание Telegraf

По словам нападающего полтавской «Ворсклы», бразильца Лукаса Ранжела, во время матча «Динамо» — «Ворскла» (1:2), он услышал расистские выкрики с трибун киевлян, а затем на расовой почве его оскорбил Шапаренко.

«После забитого мяча я услышал расистские выкрикивания с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков "Динамо" — это был номер 14 (Карлос Де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок "Динамо" — номер 10 (Николай Шапаренко), сказал мне обидное слово "черный" на русском», — рассказал Ранжел в шоу «Большой футбол».

Зозуля как символ фашизма. Почему испанские болельщики годами преследуют украинского футболиста © commons.wikimedia.org, Станислав Ведмидь Евгений Левченко.

«Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать», — написал он в своем Twitter.

Ранее в стартовом матче четвертого тура Украинской хоккейной лиги украинский хоккеист Андрей Денискин показал темнокожему игроку «Донбасса» Джалену Смереку, как раскрывает банан и начинает его есть.

Жест был квалифицирован как расистский, в итоге на 36 минуте матча Денискина удалили, пообещав позже вменить спортсмену дисциплинарное наказание.