В воскресенье, 7 ноября, на странице президента Украины Владимира Зеленского в Instagram появилось фото, где глава государства предстал с резко проявившейся сединой, которой еще сутки назад у него не было. В понедельник, 8 ноября, Telegram-канал «Политика Страны» дал произошедшему объяснение

Цена президентства: новое селфи Зеленского удивило украинцев © president.gov.ua

Неудивительно, что снимок тут же стал поводом для шуток. В частности, пользователи написали, что Зеленский «косплеит сивочолого (седовласого — ред.) гетьмана» Петра Порошенко, а кто-то заметил: «А президент-то у нас крашеный!».

Между тем, журналисты озвучили свои версии экстренного поседения главы украинского государства.

«Вывод напрашивается вполне однозначный — президенту подкрасили волосы для создания "эффекта седины" специально для фото из спортзала. Ну или же действительно Зеленского так выбили из колеи последние события (например, критика со стороны [экс-главы министерства внутренних дел Арсена] Авакова или же создание [экс-спикером парламента Дмитрием] Разумковым своей группы в Раде), что он резко поседел буквально за пару дней. В общем, скандал тут может быть покруче, чем с перекрашенными в волков собаками [секретаря СНБО Алексея] Данилова», — написал Telegram-канал «Политика Cтраны».

История с перекрашенными собаками Данилова произошла в апреле этого года, тогда бизнесмен и бывший депутат Рады Александр Онищенко обвинил секретаря СНБО в том, что тот перекрашивал собак и продавал их дороже под видом волков.