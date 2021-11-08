Ранее подписчики главы государства обратили внимание на то, что у Зеленского внезапно появилась яркая седина, хотя на снимках, выложенных им в сеть за день-два до этого, ничего подобного не было.
Неудивительно, что снимок тут же стал поводом для шуток. В частности, пользователи написали, что Зеленский «косплеит сивочолого (седовласого — ред.) гетьмана» Петра Порошенко, а кто-то заметил: «А президент-то у нас крашеный!».
Между тем, журналисты озвучили свои версии экстренного поседения главы украинского государства.
«Вывод напрашивается вполне однозначный — президенту подкрасили волосы для создания "эффекта седины" специально для фото из спортзала. Ну или же действительно Зеленского так выбили из колеи последние события (например, критика со стороны [экс-главы министерства внутренних дел Арсена] Авакова или же создание [экс-спикером парламента Дмитрием] Разумковым своей группы в Раде), что он резко поседел буквально за пару дней. В общем, скандал тут может быть покруче, чем с перекрашенными в волков собаками [секретаря СНБО Алексея] Данилова», — написал Telegram-канал «Политика Cтраны».
История с перекрашенными собаками Данилова произошла в апреле этого года, тогда бизнесмен и бывший депутат Рады Александр Онищенко обвинил секретаря СНБО в том, что тот перекрашивал собак и продавал их дороже под видом волков.