Эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов прокомментировал РИА Новости 8 ноября заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителей Украинской ССР якобы «использовали как пушечное мясо» в ходе операции по освобождению Киева от нацистов

Ранее Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что в советском контрнаступлении якобы участвовали украинцы, которых «не поставили на учет в военкомате, не выдали им формы и крайне плохо вооружили». Он написал, что «освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости», а командование послало людей «на верную смерть».

По словам историка, в действительности освобождение Киева и всей Украины было одной из самых блестящих операций Красной армии, и тактику противника высоко оценил даже немецкий фельдмаршал Эрих фон Манштейн, который командовал нацистскими войсками в том регионе.

Зеленский упрекнул СССР в жестокости за «неправильное освобождение Киева» от нацистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Делая такие заявления, Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, сложившейся в его стране, но у него вряд ли из этого что-то выйдет, потому что история Великой Отечественной войны, в том числе и для президента Украины, — это история семей, сложно будет ее переписать», — подчеркнул Буранов.

Историк признал, что Советский Союз понес в ходе освобождения Украины от фашистов огромные человеческие потери, но речь идет не только об украинцах, за свободу территорий нынешней Украины сражались представители всех республик СССР, отметил он.