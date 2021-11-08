Турнир состоялся впервые за два года. В нем приняли участие 24 команды.
NAVI за время состязаний не проиграла ни разу, а в финале обошла команду G2 Esports со счетом 2:0.
Украинская команда забрала 1 млн долларов призовых.
В состав NAVI входят два украинца Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский и три россиянина Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий.
Во время церемонии награждения Залуцкий со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке, она ответила согласием.
В октябре Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые победила на крупнейшем турнире по Dota 2 — The International. В качестве приза киберспортсмены получили 18,2 млн долларов. В составе команды выступают три российских игрока и два украинца.