Украинская киберспортивная команда Natus Vincere, состоящая из россиян и украинцев, одержала победу в турнире PGL Major по игре Counter-Strike: Global Offensive в Стокгольме. Об этом сообщается в Twitter чемпионата 8 ноября

Турнир состоялся впервые за два года. В нем приняли участие 24 команды.

NAVI за время состязаний не проиграла ни разу, а в финале обошла команду G2 Esports со счетом 2:0.

Общая победа: российско-украинская команда выиграла $18 миллионов в чемпионате по Dota 2 © Instagram, team__spirit

В состав NAVI входят два украинца Александр «s1mple» Костылёв и Валерий «B1t» Ваховский и три россиянина Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «BoombI4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий.

Во время церемонии награждения Залуцкий со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке, она ответила согласием.

В октябре Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые победила на крупнейшем турнире по Dota 2 — The International. В качестве приза киберспортсмены получили 18,2 млн долларов. В составе команды выступают три российских игрока и два украинца.