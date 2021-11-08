«У нас сейчас такой кошмар с ковидом. Я думаю, что мы сейчас впереди всей планеты сейчас по ковиду. Я не верю этим данным, которые приводят. И это страшные цифры, но я и им не верю. У меня есть информация, что есть сознательное вранье. Только часть смертей записывается, как от ковида. На самом деле их гораздо больше», — заявил он.
За последние сутки согласно данным Минздрава Украины в стране выявили 13 068 новых случаев инфицирования коронавирусом, 473 пациента скончались. Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях. За все время эпидемии на Украине заболели 3 088 501 человек, 2 520 956 пациентов выздоровели, 72 557 человек скончались.
Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.