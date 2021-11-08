Статистика летальности на Украине от коронавируса намного выше, чем публикуют официальные органы, поскольку официально фиксируется только часть смертей. Об этом на днях в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политолог Михаил Погребинский

В Харькове не успевают сжигать тех, кто умер от коронавируса - Золотарев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки согласно данным Минздрава Украины в стране выявили 13 068 новых случаев инфицирования коронавирусом, 473 пациента скончались. Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях. За все время эпидемии на Украине заболели 3 088 501 человек, 2 520 956 пациентов выздоровели, 72 557 человек скончались.

Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.