В Херсоне учителей не будут отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19, несмотря на приказ минздрава. Об этом на днях сообщило агентство Укринформ со ссылкой на и.о. заместителя городского главы Сергея Цыганка

По его словам, в десяти школах, где полностью вакцинирован персонал, очно будут заниматься все классы.

«Эти функции нарушаются»: психотерапевт рассказала, как повлияет удаленка на школьников © Instagram, miss.psychology.alenashcherban

«Мы будем переводить на дистанционную работу этих учителей, которые имеют документы, что они не могут быть вакцинированы по тем или иным основаниям», — сказал чиновник.

Он добавил, что за время пандемии учителя уже научились работать дистанционно. По его мнению, если отстранять педагогов, то учить детей будет некому.

«На сегодня зарплата учителя, наверное, одна из самых маленьких в нашем городе. Если мы будем отстранять наших учителей, у нас вообще некому будет учить детей. Такие случаи есть, они единичные, не массовые, насколько мне известно», — сказал Цыганок.

Ранее Минздрав Украины издал приказ, согласно которому с 8 ноября учителя, которые отказались вакцинироваться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.