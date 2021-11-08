По его словам, в десяти школах, где полностью вакцинирован персонал, очно будут заниматься все классы.
Отстранять невакцинированных учителей в других школах не будут, отметил Цыганок.
«Мы будем переводить на дистанционную работу этих учителей, которые имеют документы, что они не могут быть вакцинированы по тем или иным основаниям», — сказал чиновник.
Он добавил, что за время пандемии учителя уже научились работать дистанционно. По его мнению, если отстранять педагогов, то учить детей будет некому.
«На сегодня зарплата учителя, наверное, одна из самых маленьких в нашем городе. Если мы будем отстранять наших учителей, у нас вообще некому будет учить детей. Такие случаи есть, они единичные, не массовые, насколько мне известно», — сказал Цыганок.
Ранее Минздрав Украины издал приказ, согласно которому с 8 ноября учителя, которые отказались вакцинироваться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.