«"Слуга народа" обречена. МФО "Разумная политика" — первое детище Зеленского, которое он буквально создал своими руками. Не "Слуга народа", где работали политтехнологи, и не его личный образ перед президентскими выборами. Лучше всего труды Зеленского видны в том, как от него бегут депутаты. Считаю, что 25 человек в списке Разумкова — это только начало, потому что выводы из этого Банковая точно не сделает», — написал Гончаренко.
Он подчеркнул, что «запустив маховик политических репрессий», Зеленский поставил себя перед простым выбором — выгонять всех непокорных депутатов до единого, или терпеть и сидеть молча. Изгнание, по мнению Гончаренко, в конце концов, приведет к настоящей потере монобольшинства, а вот второй вариант продлит политическую карьеру Зеленского.
В понедельник Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, к экс-спикеру парламента примкнули депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.
Ожидается, что официально о создании «Разумной политики» будет объявлено на заседании Рады, назначенном на следующую неделю.