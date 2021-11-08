Депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко выразил мнение, что президент Владимир Зеленский не сможет сделать необходимые выводы из того, что депутаты его фракции вошли в межфракционное объединение (МФО) экс-председателя парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующее заявление политик изложил 8 ноября в Telegram

«"Слуга народа" обречена. МФО "Разумная политика" — первое детище Зеленского, которое он буквально создал своими руками. Не "Слуга народа", где работали политтехнологи, и не его личный образ перед президентскими выборами. Лучше всего труды Зеленского видны в том, как от него бегут депутаты. Считаю, что 25 человек в списке Разумкова — это только начало, потому что выводы из этого Банковая точно не сделает», — написал Гончаренко.

В понедельник Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, к экс-спикеру парламента примкнули депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.

Ожидается, что официально о создании «Разумной политики» будет объявлено на заседании Рады, назначенном на следующую неделю.