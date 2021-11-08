Украинская певица Оля Полякова вспомнила об одном из самых неприятных конфузов в своей сольной карьере, который произошел еще на заре ее популярности. Подробности исполнительница рассказала 7 ноября в эфире программы «Светская жизнь»

«Когда у нас было первое шоу, то это был ад. Я зашла за кулисы и ору на всех, маты гну, а микрофон-то работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-то, заберите у нее микрофон!". Сейчас у меня есть специальный человек, я отдаю ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал», — призналась Полякова.

Она не скрывает, что часто бывает остра на язык, нередко используя и русскую ненормативную лексику, однако артистка утверждает, что извиняться в случае своей неправоты она умеет также хорошо, как и ругаться.

Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.