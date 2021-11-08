На Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, выявили 13 068 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил Минздрав Украины в Telegram

В Харькове не успевают сжигать тех, кто умер от коронавируса - Золотарев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1558), Харьковской (1179) и Днепропетровской (1032) областях.

Умерли от коронавируса за последние сутки 473, выздоровели 8,200 человек.

За все время пандемии на Украине коронавирус COVID-19 перенесли 3 088 501 человек. Выздоровели 2 520 956 человек, скончались 72 557.

С 8 ноября на Украине тех, кто отказывается вакцинироваться от COVID-19, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Пока это касается сотрудников органов местной и центральной власти, а также работников учебных заведений.

Как заявил украинский политолог Андрей Золотарев, так власти Украины пытаются справиться с провалом информационной кампании по вакцинации. По его словам, государство «полицейскими и административными мерами пытается компенсировать то, что оно профукало».