В том числе заболели 790 детей и 145 медработников. В больницу с COVID-19 попали 3532 человека.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1558), Харьковской (1179) и Днепропетровской (1032) областях.
Умерли от коронавируса за последние сутки 473, выздоровели 8,200 человек.
За все время пандемии на Украине коронавирус COVID-19 перенесли 3 088 501 человек. Выздоровели 2 520 956 человек, скончались 72 557.
С 8 ноября на Украине тех, кто отказывается вакцинироваться от COVID-19, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Пока это касается сотрудников органов местной и центральной власти, а также работников учебных заведений.
Как заявил украинский политолог Андрей Золотарев, так власти Украины пытаются справиться с провалом информационной кампании по вакцинации. По его словам, государство «полицейскими и административными мерами пытается компенсировать то, что оно профукало».