Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое селфи, на котором видно, что глава государства заметно поседел. Фотографией 7 ноября он поделился в своем Instagram

Зеленский — всё? Президент возглавил антирейтинг политиков Украины © пресс-служба президента Украины

«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», — подписал селфи президент.

В комментариях подписчики главы государства заметили, что за время президентства он изменился, в частности, в волосах появилось больше седины.

«Грустные глаза, поседевшие волосы…Это цена "президентства"… Стоило ли», «Поседел дядька», «Поседел знатно», отмечают подписчики Зеленского.

Стоит отметить, что на инаугурации в 2019 году у Зеленского не было седых волос.