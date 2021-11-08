На фото Зеленский одет в спортивную одежду, а на фоне можно заметить тренажер.
«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», — подписал селфи президент.
В комментариях подписчики главы государства заметили, что за время президентства он изменился, в частности, в волосах появилось больше седины.
«Грустные глаза, поседевшие волосы…Это цена "президентства"… Стоило ли», «Поседел дядька», «Поседел знатно», отмечают подписчики Зеленского.
Стоит отметить, что на инаугурации в 2019 году у Зеленского не было седых волос.