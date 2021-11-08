«Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали», — рассказала артистка.
Она поделилась информацией о том, что 8 ноября вместе со своей командой вернулась в Киев, где продолжает лечение. А еще артистка посетовала, что капельницу в больнице ей поставили только с шестого раза, отчего на руке появились синяки.
Надя Дорофеева — бывшая солистка группы «Время и стекло», не так давно девушка начала сольную карьеру под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.
При выпуске первого же клипа артистка попала в скандал: певицу обвинили в том, что в ролике она «потанцевала на костях» «героев Небесной сотни», сняв видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где как раз и разворачивались события 2014 года.