Украинская певица, бывшая солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева отменила концерт, ранее запланированный в Египте, и была экстренно госпитализирована. Что именно с ней произошло исполнительница рассказала 7 ноября в сториз своего Instagram

«Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали», — рассказала артистка.

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Надя Дорофеева — бывшая солистка группы «Время и стекло», не так давно девушка начала сольную карьеру под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.

При выпуске первого же клипа артистка попала в скандал: певицу обвинили в том, что в ролике она «потанцевала на костях» «героев Небесной сотни», сняв видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где как раз и разворачивались события 2014 года.