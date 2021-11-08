«Его просто взяли и зарезали просто так. Ножом в сердце. Он умирал не сразу, долго, на руках у полицейского. Пять минут была скорая, она не приехала. Он держал рукой сердце, потом упал», — рассказал отец погибшего.
В комментарии к своему видеообращению Балабатько добавил, что его сын, чемпион по джиу-джитсу, якобы вступил в конфликт с уроженцем Луганска, которому «не понравилось, что он на украинском языке позвал его поговорить на улицу».
Он не уточнил, где именно погиб его сын.
Согласно полицейской сводке, убийство произошло ночью на проспекте Петра Григоренко в Киеве. Медики констатировали смерть 27-летнего жителя Киева (Балабатько 27 лет исполнилось бы в декабре). Как физлицо-предприниматель Балабатько Николай Олегович был зарегистрирован по адресу, где совершено убийство.
Полицейские задержали 26-летнего жителя Киева, который нанес смертельный удар Балабатько. По статье «умышленное убийство» ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Отец убитого Олег Балабатько - владелец базы отдыха «Прибой», отеля «Жемчужина прибоя» в Кирилловке и ювелирной фабрики «Ариста» в Запорожье. Также он является советником президента Украины по вопросам рекреации и туризма.