В пятницу, 5 ноября, в Киеве был убит 26-летний Николай Балабатько, сын запорожского бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько. Об этом его отец рассказал в Facebook

«Его просто взяли и зарезали просто так. Ножом в сердце. Он умирал не сразу, долго, на руках у полицейского. Пять минут была скорая, она не приехала. Он держал рукой сердце, потом упал», — рассказал отец погибшего.

Его убили: сожительница Полякова сделала резонансное заявление © apostrophe.ua

Он не уточнил, где именно погиб его сын.

Согласно полицейской сводке, убийство произошло ночью на проспекте Петра Григоренко в Киеве. Медики констатировали смерть 27-летнего жителя Киева (Балабатько 27 лет исполнилось бы в декабре). Как физлицо-предприниматель Балабатько Николай Олегович был зарегистрирован по адресу, где совершено убийство.

Полицейские задержали 26-летнего жителя Киева, который нанес смертельный удар Балабатько. По статье «умышленное убийство» ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Отец убитого Олег Балабатько - владелец базы отдыха «Прибой», отеля «Жемчужина прибоя» в Кирилловке и ювелирной фабрики «Ариста» в Запорожье. Также он является советником президента Украины по вопросам рекреации и туризма.