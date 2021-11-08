На Украине 70-летний футболист попал в книгу рекордов страны. Об этом 7 ноября сообщил портал APnews

Петр Федоренко попал в Книгу рекордов Украины в категории «Самого почтенного возраста футболист».

Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Федоренко с юношеских лет играл за поселковую команду и посвятил футболу 55 лет. Его игровое амплуа — левый защитник.

В Книге рекордов Гиннесса уже есть похожий рекорд: самым возрастным футболистом в мире стал вратарь израильского клуба, который продолжал играть в 73 года.