Петр Федоренко попал в Книгу рекордов Украины в категории «Самого почтенного возраста футболист».
В поселке Гостомель Киевской области футболист отыграл весь матч в первенстве Киево-Святошинского района между местной командой «Факел» и СК «Хотов» на стадионе «Центральный».
Федоренко с юношеских лет играл за поселковую команду и посвятил футболу 55 лет. Его игровое амплуа — левый защитник.
В Книге рекордов Гиннесса уже есть похожий рекорд: самым возрастным футболистом в мире стал вратарь израильского клуба, который продолжал играть в 73 года.