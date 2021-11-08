«Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов… На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании», — написал Разумков.
В частности, в список межфракционной группы войдут депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.
Депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал «против».
Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.