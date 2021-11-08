Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о пользе и вреде рыбы, предостерег от покупки отдельных ее видов и поругал соотечественников за недостаточное внимание к этому блюду. Целый выпуск, посвященный дарам рек и морей, медик разместил на YouTube 7 ноября

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«Огромное количество исследований, которые говорят, что рыба реально уменьшает риск многих онкологических заболевания, уменьшает риск ожирения», — заявил врач.

По его словам, употреблять рыбу следует не менее, чем два раза в неделю с учетом того, что каждая из этих порций составит не менее 140 граммов. Можно больше, но превышать максимум в 560 граммов в неделю, посоветовал Комаровский, не стоит. Важное обстоятельство — происхождение блюда.

«Главное — безопасность. Например, речная рыба, она всегда очень полезная. Содержит все необходимое для здоровья. Но мы рискуем вместе с этой рыбой съесть личинки глистов. Большинство личинок глистов погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно», — порекомендовал медик.

Комаровский посетовал, что, судя по статистике, 40% украинцев рыбу практически не едят, что может сказаться на их здоровье в будущем.

По мнению экспертов, причина в резком снижении потребления рыбы в стране — космические цены на продукт. Специалисты бьют тревогу, заявляя, что украинская рыбная отрасль, еще недавно входившая в пятерку мировых лидеров, умирает.

Для сравнения: в 1991 году Украины выловила миллион 100 тысяч тонн рыбы, а, например, в 2016-м — только 78,5 тысяч тонн.