У бывшего президента Украины Виктора Януковича есть высокие шансы добиться отмены решения Оболонского районного суда Киева по делу о «сдаче Крыма» и доказать незаконность своей отставки на уровне Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в эфире телеканала «Наш» 7 ноября заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман

Ранее ЕСПЧ начал процедуру рассмотрения жалобы Виктора Януковича, которую он подал 6 лет назад. В ней он заявляет, что его кортеж в 2014 году обстреляли, когда он пытался тайно покинуть Украину. По словам истца, украинские правоохранители отказались расследовать произошедшее.

Также Янукович уверен, что 8 уголовных дел против него были открыты на Украине незаконно.

«Лишь недавно стало известно содержание письма Турчинова, написанного в ООН, где он говорит о том, что Верховная Рада проголосовала за отстранение действующего президента в связи с тем, что он покинул страну. На самом деле это голосование проходило тогда, когда Виктор Янукович находился в Харькове и сегодня ясно, что это голосование является незаконным. Сейчас ЕСПЧ, который взял к рассмотрению это дело, говорит про 68 пунктов нарушений, которые тогда произошли», — сказала Герман.

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Лидеры Майдана, по мнению Герман, воспользовались энергией масс, обогатились и привели к власти крайне непрофессиональных людей — а им на смену пришли еще более непрофессиональные.

В 2014 году в ходе госпереворота Виктор Янукович был отстранен от власти. Опасаясь за свою жизнь, он переехал в Россию. Новая власть официально лишила Януковича статуса президента и инициировала в отношении него ряд уголовных дел, в том числе обвинив в государственной измене. За это, а также за «пособничество в ведении агрессивной войны» бывший президент заочно получил 13 лет лишения свободы.