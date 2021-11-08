По словам журналиста, «лозунги митингов против вакцинации в Украине и Молдове одинаковые, даже плакаты одинаковые».
«Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон.
Журналист призвал жителей Украины прививаться. Он посоветовал им не бояться и брать пример с Израиля.
«Если они евреев прививают в Израиле Pfizer, то они же чем-то думают?» — добавил Гордон.
Он отметил, что людям нужно сделать выбор: вакцинироваться либо быть готовым к смерти в переполненной реанимации.
Ранее, 3 ноября, возле здания Верховной Рады прошел митинг противников вакцинации от коронавируса. Его участники требовали отменить карантин и запретить принудительную вакцинацию.
С 8 ноября на Украине обязаны привиться от COVID-19 сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.