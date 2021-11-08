Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о «российском следе» в митингах против вакцинации от коронавируса на Украине. Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24» 7 ноября

На Украине провалили информационную кампанию вакцинации - Золотарев © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон.

Журналист призвал жителей Украины прививаться. Он посоветовал им не бояться и брать пример с Израиля.

«Если они евреев прививают в Израиле Pfizer, то они же чем-то думают?» — добавил Гордон.

Он отметил, что людям нужно сделать выбор: вакцинироваться либо быть готовым к смерти в переполненной реанимации.

Ранее, 3 ноября, возле здания Верховной Рады прошел митинг противников вакцинации от коронавируса. Его участники требовали отменить карантин и запретить принудительную вакцинацию.

С 8 ноября на Украине обязаны привиться от COVID-19 сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.