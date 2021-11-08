Украинский астролог Влад Росс заявил, что рейтинг действующего лидера страны Владимира Зеленского не достиг «дна» и будет падать дальше. Об этом астролог рассказал на днях в эфире программы «Национальное утро» на «Апостроф TV»

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«Сатурн с падением связан. Сатурн — это ниспровержение, падение. Самый ужасный рейтинг у него (Владимира Зеленского — ред.) будет зимой [2022 года]», — рассказал астролог.

По мнению Росса, серьезные проблемы у главы украинского государства, начавшиеся этой осенью, дальше будут только усугубляться, так как Сатурн набирает влияние, а у Зеленского «дом власти» находится «как раз в Водолее и Сатурне».

Ранее Влад Росс предсказывал, что в 2023 году на Украине могут состояться досрочные выборы парламента и президента. В качестве самого вероятного претендента на главное кресло страны астролог называет экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.