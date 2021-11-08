Украинский астролог Влад Росс успокоил своих земляков, заявив, что преодолеть цены на газ его стране поможет небесная канцелярия. Такое заявление он сделал на днях в эфире программы «Национальное утро» на «Апостроф TV»

Исполнитель «Между нами тает лед» заявил, что сбежал с Украины из-за Януковича © скриншот видео "rap ua"

«Самое главное — готовиться к теплой зиме. Начинается бархатный сезон ноября, так что у нас будет тепло, зима вообще не будет морозной и холодной, поэтому газа для всех хватит», — сказал Росс.

Многие эксперты ситуацию с энергоресурсами на Украине называют патовой. Страна почти не производит их самостоятельно, а от российского газа руководство украинского государства отказалось. В итоге ресурсы закупаются через третьи страны по более высоким ценам.

Президент Владимир Зеленский ранее пообещал, что их стоимость для потребителей не будет расти, так как в хранилищах достаточно голубого топлива. Однако власти отдельных регионов уже заявляют об обратном.