Журналисты спросили у специалиста по звездам, стоит ли гражданам страны переживать в преддверии зимы, и хватит ли стране того газа, который у нее сейчас имеется.
«Самое главное — готовиться к теплой зиме. Начинается бархатный сезон ноября, так что у нас будет тепло, зима вообще не будет морозной и холодной, поэтому газа для всех хватит», — сказал Росс.
Многие эксперты ситуацию с энергоресурсами на Украине называют патовой. Страна почти не производит их самостоятельно, а от российского газа руководство украинского государства отказалось. В итоге ресурсы закупаются через третьи страны по более высоким ценам.
Президент Владимир Зеленский ранее пообещал, что их стоимость для потребителей не будет расти, так как в хранилищах достаточно голубого топлива. Однако власти отдельных регионов уже заявляют об обратном.