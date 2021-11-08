Президент Украины заявил, что, согласно исследованиям и подсчетам ряда историков, в битве за Днепр погибло не 417 тысяч человек, а почти миллион.
Он добавил, что в советском контрнаступлении якобы участвовали местные жители, которых «не поставили на учет в военкомате, не выдали им формы и крайне плохо вооружили», и для СССР они были «не людьми, а ресурсом».
«Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — написал Зеленский.
Ранее, в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нацистских оккупантов из Украины совместными усилиями выгнала антигитлеровская коалиция.
На Украине пропаганда коммунизма приравнена к пропаганде нацизма. Согласно закону о декоммунизации, в стране уничтожают памятники эпохи СССР, в том числе мемориалы, посвященные павшим в Великой Отечественной войне.