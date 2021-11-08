Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти СССР и обвинил их в жестоких действиях и безразличии к людям во время операции по освобождению Киева от фашистов в 1943 году. Об этом он написал в Telegram 6 ноября

Освобождение Киева. Приказывал ли Жуков «топить хохлов в Днепре» © РИА Новости, Ефим Копыт / Перейти в фотобанк

Он добавил, что в советском контрнаступлении якобы участвовали местные жители, которых «не поставили на учет в военкомате, не выдали им формы и крайне плохо вооружили», и для СССР они были «не людьми, а ресурсом».

«Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — написал Зеленский.

Ранее, в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нацистских оккупантов из Украины совместными усилиями выгнала антигитлеровская коалиция.

На Украине пропаганда коммунизма приравнена к пропаганде нацизма. Согласно закону о декоммунизации, в стране уничтожают памятники эпохи СССР, в том числе мемориалы, посвященные павшим в Великой Отечественной войне.

выгнала нацистских оккупантов