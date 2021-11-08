С исторической точки зрения на украинские территории могут претендовать не только граничащие с ней Россия, Польша и Венгрия, но и Турция, Греция и даже Болгария, которые когда-то их контролировали. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Богдана Хмельницкого и его последователей турецкая граница проходила почти по южной границе Полесья, и когда Анкара делает заявления о «возвращении Крыма», то понятно, что она не стремится вернуть территории на северном берегу Черного моря, а за счет признания новой реальности хочет получить какие-то уступки.

"Там и греческие колонии были еще когда-то, еще задолго до русских и турок. Я, конечно, не думаю, что Греция за что-то будет торговаться. Но под Измаилом компактно проживают болгары, у которых был конфликт с Румынией по поводу Добруджи, кому она должна принадлежать. Очевидно, болгары под предлогом защиты своего населения попытаются что-то выторговать у румын", — рассуждает Ищенко.

Одним словом, когда речь пойдет о том, что украинского государства нет, а остались только потенциальные наследники, тогда очень многие захотят получить отступное, заключил собеседник издания.

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