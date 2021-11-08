Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш объяснил, почему в 2010 году уехал жить в США. Оказалось, что не последнюю роль в его переезде сыграл бывший президент Украины. Все подробности продюсер рассказал в интервью изданию «Гордон» 7 ноября

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«Тут мне стало неинтересно. У меня все понятно, все классно. У меня молодая жена на третьем-четвертом месяце беременности была. Я говорю: "Поехали в Америку на ПМЖ". Вот мы сели и уехали», — рассказал он.

Музыкант отметил, что прожил с семьей в Лос-Анджелесе почти два года к тому моменту, как получил гражданство США, причем важную роль в этом деле сыграл экс-глава Украины.

«Надо было с офицером встречаться, юристы. Рассказывать, как получили статус беженцев [от режима беглого президента Украины Виктора] Януковича», — заявил Бардаш.

Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В составе последнего коллектива исполнил песню «Тает лед», принесшую группе огромную популярность.