Абсолютно все (в том числе страны Восточной Европы) сформулировали, что гражданская война на Украине начнется. Каждый к ней готовится и каждый собирается извлечь из этого максимальную пользу при минимальных потерях. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе. Группировка понятная. Если даже отправлять армию в Галицию, которая Польша считает своей утраченной территорией, то поскольку все равно возможно столкновение с Россией где-то там на Украине, как считают поляки, то иметь группировку на границе с Белоруссией, которая является союзницей России по ОДКБ — сам бог велел», — указал Ищенко.

С точки зрения политических заявлений из серьезных европейских стран помалкивает разве что Румыния, но если начнется война и раздел Украины, то они свою Буковину и юг Одесской области обязательно постараются занять с целью выторговать выгодные для себя условия, считает политолог.

Собеседник издания добавил, что с исторической точки зрения на украинские территории также могли бы претендовать Турция, Греция и Болгария, которые когда-то их контролировали, и когда исчезает целое государство и приходится решать проблему бесхозных территорий, у многих возникает вопрос легализации новых приобретений, а приобретать приходится.

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