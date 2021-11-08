Эксперт отметил, что Венгрия уже подтянула на восточные границы войска с запада (понятно, что она не собирается отражать нападение России или Китая), и тоже самое сделала Польша, сосредоточив на восточных границах крупную группировку войск.
«Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе. Группировка понятная. Если даже отправлять армию в Галицию, которая Польша считает своей утраченной территорией, то поскольку все равно возможно столкновение с Россией где-то там на Украине, как считают поляки, то иметь группировку на границе с Белоруссией, которая является союзницей России по ОДКБ — сам бог велел», — указал Ищенко.
С точки зрения политических заявлений из серьезных европейских стран помалкивает разве что Румыния, но если начнется война и раздел Украины, то они свою Буковину и юг Одесской области обязательно постараются занять с целью выторговать выгодные для себя условия, считает политолог.
Собеседник издания добавил, что с исторической точки зрения на украинские территории также могли бы претендовать Турция, Греция и Болгария, которые когда-то их контролировали, и когда исчезает целое государство и приходится решать проблему бесхозных территорий, у многих возникает вопрос легализации новых приобретений, а приобретать приходится.
Полностью интервью можно прочитать здесь.