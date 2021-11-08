Глава ГТС заявил, что украинский оператор пока не получал дополнительных заявок от Газпрома на транзит. По его словам, транзит сейчас меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и уплачивается Газпромом (109 млн кубометров).
В ответ на вопрос пользователя соцсети он пояснил, что немецкий энергетический регулятор получил заявку «Оператора ГТС Украины» на участие в сертификации «Северного потока – 2».
«Решение ожидается на следующей неделе», — написал Макогон.
«Нафтогаз Украины» также подал заявку на участие в сертификации.
Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, США не препятствовали завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ взяло на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.
«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Процесс сертификации может длиться 4 месяца, до 8 января 2022 года.