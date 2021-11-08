Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 7 ноября заявил в Facebook, что заявка на участие украинского оператора в сертификации газопровода «Северный поток – 2» будет рассмотрена до 14 ноября

Восточный комитет экономики ФРГ объяснил, почему опасно противодействовать «Северному потоку-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В ответ на вопрос пользователя соцсети он пояснил, что немецкий энергетический регулятор получил заявку «Оператора ГТС Украины» на участие в сертификации «Северного потока – 2».

«Решение ожидается на следующей неделе», — написал Макогон.

«Нафтогаз Украины» также подал заявку на участие в сертификации.

Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, США не препятствовали завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ взяло на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Процесс сертификации может длиться 4 месяца, до 8 января 2022 года.