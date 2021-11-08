Если Киев пойдет на масштабное наступление в Донбассе, Украине грозит уничтожение. Об этом на днях заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в эфире радио «Говорит Москва»

«Убивают надежду украинцев». Захарова о том, кто имеет право применять беспилотники в Донбассе © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, Москва «донесла это понимание» и до Запада, и киевским властям нужно помнить, что западные санкции не смогут остановить танки. Он предупредил руководство Украины об опасности размещения на границах военных НАТО.

«Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны… Это первое. И второе, это попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — сказал Волошин.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к «войне или серьезной провокации» в Донбассе. Он заяви, что ВСУ стягивают военных и технику на южном направлении. Также он подтвердил информацию о захвате ВСУ села Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса.

После применения Минобороны Украины в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар» внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности Киева вновь их использовать и сообщил об отправке на фронт американских «Джавелинов».